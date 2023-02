Zanetti in conferenza: “Un titolare non è al top”, a rischio con il Napoli!

Dopo la vittoria per 0-2 nella partita di martedì sera contro l’Eintracht Francoforte, Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli in campionato. La partita di domani non evoca di certo bei ricordi per i tifosi azzurri che nella scorsa stagione hanno visto la squadra di mister Spalletti subire una clamorosa rimonta da parte dei toscani.

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa del match di domani. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Possiamo riuscirci con chiunque”

“Nell’ultimo periodo abbiamo perso tre tasselli molto importanti, nel match di domani altri ragazzi avranno la possibilità di mettersi in mostra e confrontarsi contro una squadra da un calibro importante come il Napoli anche se abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà anche squadre più forti di noi”.

Paolo Zanetti

“Caputo non è al top. Vista l’importanza di questo calciatore devo preservarlo come un diamante e ho l’obbligo di gestirlo nel migliore dei modi, Piccoli sta crescendo molto, ha una buona tecnica e ritengo che possa giocare contro tutti”.

Leonardo Matano