Spalletti svela: “Avrei voluto Lobotka all’Inter! Quando sono arrivato qui non ne ho avuto bisogno”

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli nella 24ª giornata di campionato di Serie A. Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, ha svelato un retroscena sul suo passato da allenatore dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Non devo spiegarmi ogni cosa. Spesso si fa l’esempio di Lobotka, sono fortunato perché lo notai quando ero all’Inter e avrei voluto prenderlo. Mi ricordo che si cercava la possibilità di prenderlo ma non si potevano spendere i soldi che ci chiesero, a quel punto mettemmo Brozovic in quel ruolo del campo. Quando sono arrivato sapevo già chi era Lobotka. Qui abbiamo Simone Beccaccioli che ora di calciatori da tirar fuori ne conosce a decine, a volte li tira fuori anche lui. Si vanno a guardare i nomi sul taccuino, per Lobotka non ce ne fu bisogno perché già lo conoscevo”