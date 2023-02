Nello Taver fa impazzire i tifosi del Napoli: tatuaggio per lo scudetto e sfottò alla Juve (VIDEO)

La fantastica stagione del Napoli disputata finora sta facendo emozionare e non poco i tifosi partenopei, il distacco di 16 punti sull’Inter seconda in classifica lascia ben sperare tutto il tifo azzurro che oramai vede il traguardo del terzo scudetto molto vicino.

Tatuaggio per il Napoli

Nello Taver, youtuber napoletano

Vincenzo Siciliano, in arte “Nello Taver“, popolare artista napoletano e famoso per alcune canzoni e video ironici sui social, non ha saputo resistere alla tentazione e si è fatto subito tatuare lo scudetto italiano col numero 3 all’interno. Taver, amatissimo dai giovani, si è così lasciato andare al cosiddetto “tatuaggio scaramantico“, con la speranza che sia proprio la squadra di mister Luciano Spalletti a vincere il campionato.

L’influencer ha inoltre mostrato sui suoi account ufficaili, il preciso istante in cui si trovava dal tatuatore e si è lasciato scappare uno sfottò indirizzato alla Juventus: “Volevo tatuarmi lo scudetto della Juve, ma…”, questa la frase ironica rivolta al club bianconero che al momento si trova settimo in classifica con 32 punti.

Leonardo Matano