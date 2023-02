Drogba si espone e svela: “Ho mandato un messaggio a Osimhen”, cosa gli ha consigliato

Uno degli idoli di Victor osimhen, non è un segreto, è sempre stato Didier Drogba. L’attaccante nigeriano del Napoli si è sempre ispirato a lui, come rivelato in numerose interviste: lo ritiene il bomber ideale e quello al quale poter un giorno somigliare per caratteristiche tecniche e non solo.

L’ex bomber del Chelsea – oggi opinionista per Canal+ Sport per le partite di Champions League -, lusingato dai complimenti, ha rivelato un retroscena:

So che Osimhen mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho mandato un messaggio e gli ho detto di continuare così.

Osimhen si è messo in mostra in Champions League segnando sul campo dell’Eintracht Francoforte. Lo stesso Mourinho, che conosce bene Drogba, si era espresso sul paragone tra i due. Osimhen, intanto, continua a segnare e sta conducendo grazie alle sue reti il Napoli allo scudetto e non solo. La Champions a questo punto diventa un altro obiettivo importante. Quota 20 in stagione per l’ex attaccante del Lille che non ha alcuna intenzione di fermarsi.