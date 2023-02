Rrahmani manda un messaggio alle avversarie: “Succede anche a chi ci dovrà affrontare!”

In mixed zone, nel post partita di Eintracht Francoforte-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni Amir Rrahmani. Il centrale della formazione partenopea ha offerto l’ennesima ottima prestazione, contribuendo all’importantissimo successo ottenuto in Germania. La formazione di Luciano Spalletti ha corso pochissimi pericoli questa sera, complice l’ottima prestazione della coppia difensiva.

Queste le parole del difensore del Napoli al termine della gara di Champions League:

Quest’anno è un miglioramento di tutta la squadra, quando tutti vanno bene è più facile anche individualmente. Stiamo andando molto bene, facciamo un bel calcio e otteniamo risultati, sappiamo di essere forti e dobbiamo continuare così. Ora pensiamo ad Empoli e lì sarà tutto un altro discorso, questa partita deve essere archiviata. Non stiamo subendo gol, nelle ultime sei partite abbiamo fatto credo sei clean sheet, per un difensore è una soddisfazione molto grande. Anche a Napoli credo ci aspetteranno, perché hanno paura della nostra velocità in avanti. Può succedere di tutto al ritorno