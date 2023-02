Di Lorenzo segna e corre verso la panchina: il gesto del capitano azzurro è da leader

Una serata magica per il Napoli quella andata in scena al Deutsche Park di Francoforte. Tra i protagonisti del successo partenopeo c’è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, autore del gol del definitivo 0-2. Marcatura arrivata al termine di una splendida azione corale che il terzino ha concluso con un sinistro perfetto all’angolo basso.

Gol e abbraccio per Di Lorenzo

Di Lorenzo Gol

Oltre al gol di pregevole fattura, non è passata inosservata anche l’esultanza del giocatore di Luciano Spalletti. Infatti il capitano azzurro, è corso verso la propria panchina ed è andato ad abbracciare un membro dello staff del tecnico toscano. Nella fattispecie si trattava di Simone Beccaccioli match analyst della formazione campana.

Un piccolo gesto che potrebbe sembrare insignificante ma che testimonia ancora una volta l’unione e lo spirito di questo gruppo che coinvolge tutto il mondo Napoli, dai calciatori ai dirigenti, passando per ogni membro dello staff tecnico e non solo. Un gruppo che sta compiendo un qualcosa di straordinario, sia in Serie A che in Champions League.