Scontri nel settore dei tifosi del Napoli: cosa è successo sugli spalti durante la partita

Se sul campo del Deutsche Bank Park si è visto un grande spettacolo calcistico targato Napoli. I partenopei hanno sconfitto l’Eintracht Francoforte con un secco 0-2 arrivato grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Il risultato per la formazione guidata da Luciano Spalletti poteva essere anche più ampio, viste le grandi occasioni avute dagli azzurri. Purtroppo però in Germania non c’è stato solo spettacolo.

Rissa nel settore ospiti

Sugli spalti purtroppo è andato in scena un episodio che va in controtendenza rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco. Nel settore ospiti riservato ai numerosi tifosi del Napoli è scattata una rissa. Sono arrivati quindi alle mani alcuni sostenitori partenopei, resta ancora da definire la motivazione di quanto accaduto nello spicchio riservato ai supporters italiani.

Scene che non vorremmo mai vedere in uno Stadio, specialmente in serate come queste dove il calcio dovrebbe essere l’unico vero protagonista. Episodio che non mette comunque in secondo piano l’ottimo successo ottenuto dal Napoli su un campo molto difficile.