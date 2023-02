Intervento durissimo ed espulsione: l’Eintracht lo perde per la gara di ritorno!

Il Napoli conduce l’andata degli ottavi di finale della Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte. Oltre ai gol i partenopei hanno avuto una serie di occasioni tra le quali senza dubbio il calcio di rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Lo stesso georgiano ha avuto una ghiotta occasione nella ripresa.

Episodio chiave del match al minuto numero 58, quando Kolo Muani interviene in ritardo su Zambo Anguissa, colpendo duramente il centrocampista di Luciano Spalletti. Un fallo che è costato il cartellino rosso all’attaccante della nazionale francese. Il Var ha confermato la decisione presa in diretta dal direttore di gara.

Kolo Muani espulsione

Kolo Muani assente al Maradona

L’Eintracht Francoforte giocherà così trenta minuti più il recupero in inferiorità numerica e nella gara di ritorno, che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, dovrà fare a meno di Kolo Muani. Una perdita pesante per la formazione tedesca ed un piccolo vantaggio per il Napoli, che sta interpretando bene questo primo atto dell’incontro.

di Stefano Cori