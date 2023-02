Ibrahimovic è a Napoli: il motivo della visita dello svedese

La cavalcata sorprendente del Napoli di Spalletti ha sicuramente sferrato una potente spallata al campionato, ormai completamente in balia del primato azzurro. Insegue ancora l’Inter, caparbia ma spesso incappata in scivoloni “da Napoli” contro le piccole squadre del nostro campionato.

SSC Napoli

Arranca invece il Milan, Campione in carica ed in forte ripresa ma pericolosamente caduta a picco dopo l’orrendo inizio di 2023. Qualcosa in casa rossonera è però cambiato, è merito è sicuramente di Zlatan Ibrahimovic, già fautore della rinascita Milan dal 2020 in poi e tornato a dare la propria carica dalla panchina di San Siro. Il fuoriclasse svedese però, è stato da poco beccato in giro in quel di Napoli, come dimostra qualche scatto apparso sui social.

Ibrahimovic da Sorbillo

Capace di attirare gente da tutto il globo per la sua bontà e la sua fama, la pizza napoletana di Gino Sorbillo è stata capace di portare a se anche un fuoriclasse del calibro di Zlatan Ibrahimovic. Come dimostra una foto apparsa poco fa sul profilo Facebook del noto proprietario del locale, Ibra era proprio in quel di Napoli per gustarsi uno dei piatti tipici del capoluogo campano.

Zlatan Ibrahimovic a Napoli

“Questa sera anche una pizza Sorbillo per #IBRA“, la didascalia del post di Sorbillo contenente l’insolito scatto che ha letteralmente fatto il giro del web.

Mario Reccia