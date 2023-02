Top club pazzi di Osimhen: intermediari presenti a Sassuolo Napoli

Victor Osimhen è la vera star del Napoli in questa stagione insieme a Khvicha Kvaratskhelia. Il bomber nigeriano è il capocannoniere della Serie A e sta aumentando il suo valore a dismisura. In estate sono previste aste di altissimo livello per provare ad acquistarlo.

Il Napoli vorrebbe tenersi stretto Osimhen anche in futuro ma non è ancora chiaro se sarà possibile trattenerlo anche di fronte ad offerte a 3 cifre. Molto dipenderà anche dalla sua volontà e dai possibili progetti – economici e sportivi – che gli saranno presentati.

Victor Osimhen

Osimhen lascia Napoli? Intermediari ad osservarlo

Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere: il calciomercato estivo potrebbe portarlo via dal Napoli. I top club europei sono sulle sue tracce da tempo e in questa stagione è anche aumentato l’interesse sul bomber nigeriano. Sta segnando a raffica, sta abbattendo tutti i record esistenti degli ex calciatori del Napoli e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti.

Secondo quanto riporta Il Mattino, intermediari di Atletico Madrid e Chelsea sono stati al ‘Mapei Stadium’ per osservare da vicino Osimhen. Facile, in questa stagione, farsi convincere ancora di più dalle qualità del bomber nigeriano. Il Napoli è conscio dell’interesse delle big e attende offerte: De Laurentiis non lo cederà per meno di 120-130 milioni di euro.