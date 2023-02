Infortunio Osimhen, notizia ufficiale dal Napoli: le ultime

Victor osimhen era uscito malconcio dalla sfida del ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo. Le condizioni dell’attaccante hanno preoccupato tutti i tifosi azzurri in vista della sfida di martedì sera contro l’Eintracht Francoforte in Champions League.

Nel post partita era stato lo stesso Osimhen a tranquillizzare i tifosi sulle sue condizioni dopo l’infortunio ai flessori. Su Twitter, in risposta ad un tifoso, aveva annunciato di strare bene ma bisognava attendere l’ufficialità dal Napoli.

Infortunio Osimhen

Osimhen titolare contro l’Eintracht Francoforte: le condizioni

Il Napoli ha reso note le condizioni di Victor osimhen: si è allenato in gruppo e sarà disponibile per la sfida di martedì sera in Champions League. Il nigeriano sarà in campo e titolare a guidare la squadra di Spalletti all’impresa europea.