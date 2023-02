Osimhen, vicina l’attivazione della clausola bonus: guadagnerà tantissimo

I gol di Victor Osimhen stanno portando il Napoli nell’Olimpo del calcio. Andare a segno per il bomber nigeriano è fondamentale per il club ma sta diventando importante anche per i suoi guadagni. Nel calcio anche il valore economico è decisivo, oltre quello sportivo.

L’attaccante del Napoli si sta dimostrando decisivo e a breve si attiverà la clausola dei bonus presente nel suo contratto. Attualmente è a quota 19 reti stagionali e con un altro gol andrà a guadagnare tantissimo.

Osimhen Napoli

Gol Osimhen: può guadagnare fino a 500 mila euro

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, svela anche le cifre del bonus che potrebbe attivare Osimhen con il prossimo gol.