Eintracht-Napoli, da Francoforte infiammano il match: messaggio agli azzurri!

Archiviata la pratica Sassuolo, il Napoli di Luciano Spalletti punta con insistenza il prossimo impegno: la sfida europea contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, forti di un primato ben consolidato in campionato, hanno ormai messo nel mirino la Champions League, rendendola un obiettivo dichiarato per l’immensa gioia dei propri tifosi.

Osimhen Napoli (Foto: SSC Napoli)

L’obiettivo più realistico sarebbe in primis quello di raggiungere, per la prima volta nella storia, i quarti di finale della competizione, ma non sarà affatto facile. Il Napoli si troverà davanti una squadra solida e compatta come l’Eintracht Francoforte, già capace in passato di eliminare compagini italiane dalle coppe europee. I tedeschi sono pronti a sfidare gli azzurri, come reso noto anche da Aurelio Buta.

“Anche noi siamo molto forti”, le parole di Buta sul Napoli

Terzino classe ’97, autore anche di 2 reti ed 1 assist seppur riserva, Aurelio Buta è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club Francoforte, caricando i propri compagni e lanciando ufficialmente la sfida al Napoli di Spalletti.

Aurelio Buta

Di seguito quanto dichiarato:

Sul match: “Sappiamo quanto grande sia il Napoli e la stagione che sta disputando. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi per affrontarli, ma siamo pronti alla sfida. Anche noi siamo molto forti!“.

Mario Reccia