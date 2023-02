La doppia sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte sarà anche il modo per osservare qualche calciatore di proprietà dei tedeschi che può essere interessante per gli azzurri. Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino diversi calciatori per iniziare a costruire il futuro.

Tra gli osservati speciali dell’Eintracht Francoforte c’è sicuramente Evan N’Dicka. Il difensore francese classe ’99 è considerato uno dei prospetti migliori del panorama europeo e ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

N’dicka

N’Dicka nel mirino del Napoli: andrà via a zero

Evan N’Dicka è uno dei difensori che sta studiando il Napoli per il futuro. Il contratto in scadenza a parametro zero è l’occasione per aumentare ancora di più gli interessi intorno al difensore centrale. L’allenatore dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, ha parlato del futuro di N’Dicka e di Kamada in conferenza stampa.

Fino al 30 giugno sono i nostri giocatori che daranno tutto per il successo dell’Eintracht Francoforte e della squadra, qualunque sia il futuro.

Il Napoli è in prima fila per il talento francese ma sulle sue tracce ci sono anche gli altri top club europei. Anche Barcellona e Juventus sono quelle maggiormente interessate.