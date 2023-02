Striscione rubato ai tifosi della Roma, spunta allo stadio: affronto agli Ultras giallorossi? (FOTO)

Nelle scorse settimane aveva fatto parecchio discutere il furto di uno striscione appartenente al gruppo Ultras Fedayn della Roma. Un vero e proprio affronto nel mondo delle tifoserie, un po’ come rubare un simbolo, una bandiera o una mascotte. E gli autori di tale gesto – secondo le notizie emerse – parevano essere un gruppo di Ultras della Stella Rossa di Belgrado.

Striscione dei Fedayn esposto dagli Ultras della Stella Rossa a Belgrado

Non vi erano notizie certe sulla responsabilità del furto, almeno fino ad oggi. Già, perché mentre è in corso il match tra Stella Rossa e Cukaricki, allo stadio Rajko Mitic di Belgrado è spuntato proprio lo striscione dei tifosi della Roma. Ad esporlo come un trofeo di guerra sono stati proprio i tifosi di casa, con tanto di cori di scherno ai rivali giallorossi.

Negli scorsi giorni gli Ultras del Napoli, gemellati con i serbi, avevano “ringraziato” e omaggiato i tifosi della Stella Rossa esponendo una bandiera serba allo stadio Maradona. Il tutto sarebbe scaturito dai famosi scontri sull’autostrada A1 dove centinaia di tifosi di Napoli e Roma si sono affrontati settimane fa.