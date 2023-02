Napoli da record: Spalletti ha un obiettivo per la classifica di Serie A

L’ennesima vittoria del Napoli in campionato proietta gli azzurri di Luciano Spalletti ad un momentaneo +18 dalla seconda in classifica. Margine estremamente ampio per considerare il campionato ancora aperto e in discussione. E già a febbraio non era mai successo nella storia del calcio italiano.

Napoli da record, Napoli strabiliante per quanto sta mostrando in campo e per quanto può ancora fare fino alla dine del campionato. La vittoria con il Sassuolo ne è l’ennesima dimostrazione, giocando con scioltezza e rischiando pochissimo in un campo da sempre ostico.

Gruppo Napoli

Napoli, classifica da record: Spalletti vuole i 100 punti

La vittoria del Napoli contro il Sassuolo proietta gli azzurri in una classifica da record. Gli azzurri hanno collezionato 62 punti sui 69 a disposizione, perdendo solo una partita e pareggiandone due. Numeri assolutamente da record che portano a pensare di poter battere la soglia dei 100 punti.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria del Napoli a Sassuolo, sottolineando il grande divario segnato dal +18 in classifica e dalla volontà di Spalletti. I 100 punti sono l’obiettivo nel mirino del tecnico azzurro, che ha a disposizione altri 45 punti, per un totale possibile di 109.