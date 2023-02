Napoli Primavera, nuovo acquisto per Frustalupi: arriva un difensore dagli svincolati

Il calciomercato è ormai terminato da più di due settimane, con la sessione invernale che si è infatti conclusa il 31 di gennaio. Le società però sono ugualmente al lavoro per accaparrarsi tutti i calciatori che ad oggi sono ancora senza squadra e quindi svincolati.

Come evidenziato dal portale specialistico di settore Tuttocalciogiovanile.it, gli azzurri hanno firmato il giovane calciatore classe 2004 Alessandro Castorina, difensore centrale che andrà ad aggregarsi alla Primavera di mister Frustalupi.

Il giovane calciatori negli anni scorsi ha militato nell’Ascoli per poi approdare al Gubbio. In Umbria ha giocato nella scorsa stagione una finale promozione in Primavera 3 persa contro la Feralpisalò. È un difensore centrale, ambidestro, alto 190 cm, dotato di una buona tecnica ed abile del gioco aereo.

Vedremo se riuscirà ad aiutare il Napoli Primavera di Frustalupi a salvare la categoria Primavera 1, visto che sarebbe un vero e proprio smacco vedere la prima squadra dominare in Serie A ed invece la Primavera non riuscire a mantenere la massima serie.