Kvaratskhelia come Salah, Mario Rui sicuro: il motivo del paragone di Spalletti

Il terzino del Napoli, Mario Rui, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, tra i vari temi affrontati c’è il rapporto con Spalletti e dove può arrivare Kvaratskhelia. Ecco quanto evidenziato:

Spalletti? Il mister ci ha dato ancora di più sia a livello calcistico che a livello tattico. Ci chiede di trovare spazi, linee di passaggi e buchi da essere riempiti. Che quegli spazi debbano essere riempiti dai terzini cambia poco, quando li vediamo dobbiamo buttarci. Siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. Forse già l’anno scorso potevamo vincere, ma abbiamo sbagliato troppe partite. Quest’anno abbiamo migliorato in questo. Anche con Sarri e Ancelotti abbiamo fatto grandi campionati. Non saprei dire chi è il più bravo, ma ognuno di loro ci ha lasciato qualcosa di importante. Spalletti ci sta dando qualcosa di diverso e credo questo si veda in campo.