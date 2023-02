Infortunio Raspadori, Castellacci svela i tempi di recupero in diretta

Quando ritornerà in campo Giacomo Raspadori? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo stanno ponendo dopo gli ultimi comunicati del Napoli sull’attaccante ex Sassuolo, che si è visto costretto intanto a dare forfait per la sfida contro la sua ex squadra, in programma per venerdì sera.

Quest’oggi il club azzurro, nel consueto report quotidiano da Castel Volturno, ha fatto sapere che per il numero 81 si tratta di “una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane“.

Raspadori Napoli (Getty Images)

In dubbio anche per la Nazionale: parla l’ex medico dell’Italia

A fare chiarezza circa le sue condizioni e i relativi tempi di recupero è stato l’ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live. Di seguito, quanto evidenziato: