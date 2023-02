Il Napoli tra poco meno di ventiquattr’ore sarà impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, per cercare di continuare sull’incredibile striscia di vittoria che sta regalando alla squadra di Luciano Spalletti una relativa tranquillità in chiave classifica.

Intanto, in città c’è già chi si sente parte dello Scudetto saldamente in tasca, ma la volontà del tecnico dei partenopei è quella di mantenere alta l’attenzione.

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in ‘Marte Sport Live‘. Di seguito, quanto evidenziato:

“Lo Scudetto è già del Napoli: il campionato non ha più storia. Il Napoli può vincere la Champions? No, ma c’è grande voracità da parte di tutti: i calciatori vogliono vincere qualcosa. Spalletti sarà campione d’Italia e, secondo me, farebbe bene ad andar via a fine stagione. Se vuole accettare un consiglio, gli dico che deve lasciare il Napoli. Vorrei che passasse alla storia per il titolo vinto. Un ciclo non si apre con un allenatore.

Guardate il Milan: la società ha rinunciato a Donnarumma, ha reinvestito e Stefano Pioli è arrivato al suo picco massimo, ma poi c’è stato il calo. Maldini è un grande intenditore di calcio, eppure oggi sembra uno da cambiare perché ha fatto tanti errori insieme al mister. Per non offuscare il lavoro di Spalletti, è bene che vada via. Se il Napoli, l’anno prossimo, dovesse zoppicare, verrebbe messo in discussione. E sarebbe un peccato”