Napoli e Milan si contengono il talento della Serie A: prezzo fissato a 30 milioni

Nell’ultima finestra di calciomercato non sono di certo mancati i nomi accostati al Napoli di Luciano Spalletti. Numerose voci anche Lazar Samardzic è stato accostato agli azzurri proprio nel mercato di gennaio, ci sarebbe anche un altro club interessato al centrocampista dell’Udinese che sta facendo benissimo fino a questo momento in Serie A.

Napoli e Milan interessate a Samardzic: la situazione

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, oltre ai partenopei anche il Milan sarebbe interessato al fantasista bianconero. L’ostacolo da superare però sarebbe proprio il prezzo del calciatore, il club friulano non intende accettare una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

Samardzic Napoli (Getty Images)

Ad oggi Samardzic ha collezionato già 21 presenze e b con la maglia dell’Udinese e non è da escludere che in estate si instauri una vera e propria asta per aggiudicarsi il suo cartellino. Napoli e Milan sono interessate e sarà da capire fino a quanto si spingeranno economicamente. Considerando la giovane età di 21 anni, potrebbero farsi avanti anche altri club europei.

Leonardo Matano