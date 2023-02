Napoli su N’Dicka? C’è l’accordo totale, firma a zero

Il nome di Evan N’Dicka è finito sul taccuino di diversi direttori sportivi, compreso quello di Cristiano Giuntoli. L’interesse del Napoli per il difensore francese non è più una novità, ma le speranze di un suo possibile approdo in Italia sembrano ormai essere bassissime.

Con la possibilità di acquistarlo a parametro zero, i club italiani avrebbero così ridotto il gap da eventuali offerte di club stranieri per il suo cartellino, dal valore di oltre 30 milioni.

N’Dicka Napoli Eintracht Francoforte (Getty Images)

N’Dicka, scelta fatta per il futuro: c’è l’accordo con il Barcellona

Come riportato dal portale tedesco Sport1, N’Dicka è pronto a lasciare a parametro zero l’Eintracht Francoforte. Accordo totale trovato con il Barcellona, club che non ha avuto difficoltà a guadagnarsi le preferenze del difensore.

Dopo la naturale scadenza del contratto a giugno 2023, N’Dicka si aggregherà in blaugrana da svincolato. Per lui sarà la prima volta in Liga, dopo le precedenti esperienze in Ligue One e in Bundesliga.

Battuta dunque la concorrenza di Napoli e altri club italiani, come Juventus e Inter, che avevano visto in lui una ghiottissima occasione di mercato.