Napoli, la maglia di San Valentino è un successo: quante ne sono state vendute

Il Napoli continua a vincere, sia in campo che fuori. Lo formazione allenata da Luciano Spalletti è prima in campionato con un cospicuo vantaggio su chi insegue (l’Inter seconda è lontana 15 punti, ndr), ma anche la società sta facendo di tutto per migliorare e migliorarsi.

Ad esempio l’area marketing da tempo sta provando a sviluppare nuove idee di vendita, come quella di mettere in commercio diverse maglie legate ad eventi o periodi dell’anno. L’ultima idea era stata quella della maglia di San Valentino, che ha causato anche diverse discussioni tra i tifosi. A prescindere dai gusti personali, i dati – come riporta l’edizione odierna de Il Mattino – sono inequivocabili: la maglia è andata a ruba.

FOTO: SSC Napoli – Maglia San Valentino