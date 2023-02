Litigio tra Lukaku e Barella all’Inter: la causa potrebbe essere il Napoli!

Scappa via il Napoli, ancora di più in questo campionato di Serie A. Dopo il successo per 3-0 sulla Cremonese, infatti, l’Inter è stata bloccata sullo 0-0 dalla Sampdoria. Il vantaggio dei partenopei in classifica è così salito a ben 15 punti sui nerazzurri, primi inseguitori della squadra di Spalletti.

Durante il match di Marassi c’è stato un episodio che ha fatto discutere: una vera e propria lite in campo tra Lukaku e Barella. Dopo un movimento in campo sbagliato dal belga, Barella ha rimbrottato e richiamato il compagno, reo di non essere andato subito in pressione per il recupero del pallone. Ne è nata una discussione in campo tra i due, con gesti plateali di Lukaku, che si è portato il dito davanti alla bocca e ha ripetuto al centrocampista più volte “Stai zitto” con qualche “vaffa“ che poi è anche volato tra i due.

Frustrazione dovuta al distacco in classifica dal Napoli

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è da escludere la possibilità che l’evidente nervosismo in casa Inter sia figlio della frustrazione di vedere il Napoli scappare sempre più via.

L’ipotesi della Gazzetta dello Sport

