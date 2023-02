Kvaratskhelia lascia Napoli in estate? Pronto l’assalto della big

Sono grandi gli investimenti che dobbiamo aspettarci dal Real Madrid nella prossima finestra di mercato. Il super colpo che i blancos vogliono mettere a segno ha il nome di Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund con un cartellino dal valore di ben 110 milioni di euro.

Su di lui però è fortissima la concorrenza della Premier League, motivo per cui il Real dovrà giocare d’anticipo per chiudere l’affare.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Dalla Spagna: idea Kvaratskhelia per il Real Madrid

Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto, i blancos hanno già in mente su chi dirottare le proprie risorse.

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Cadena Ser, il Real Madrid starebbe seguendo con particolare attenzione l’impressionante crescita di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, autore fino a questo momento di una stagione superlativa, avrebbe attirato su di sè l’attenzione dei campioni d’Europa, consapevoli di avere il gradimento del calciatore in caso di una eventuale trattativa.

Il Napoli, però , non ha la minima intrenzione di cederlo e, anzi, vuole blindarlo anche per il futuro andando a rinnovare il contratto e modificarlo con cifre maggiori.

Filippo Fagiolini