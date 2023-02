Dopo la tragedia che ha colpito Turchia e Siria lo scorso sei febbraio, sono diversi i giocatori che si sono mobilitati per aiutare quanto più possibile le popolazioni colpite dal terremoto.

Uno di questi è Elif Elmas. Il centrocampista macedone del Napoli ha da poco condiviso sui propri profili social un video in cui annuncia la vendita di alcune maglie di suoi compagni di squadra.

Elmas Asta Terremoto Turchia

Iniziativa da brividi di Elmas in sostegno dei terremotati

In collaborazione con socratessahada, Elmas ha messo all’asta le magliette di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Il ricavato verrà totalmente devoluto alle popolazioni turche e siriane.

Non è il primo calciatore del nostro campionato ad avviare una iniziativa del genere. Merih Demiral, difensore turco dell’Atalanta, ha messo in vendita due cimeli della sua collezione: le maglie autografate di Bonucci e di Cristiano Ronaldo, con la speranza di ricavare il più possibile. Così come per Elmas, l’intero guadagno andrà devoluto in beneficienza.

Kvaratskhelia Asta Terremoto Turchia

Kvaratskhelia Asta Terremoto Turchia