FOTO – PSG, i tifosi parigini omaggiano la Curva B

La Champions League è tornata e il Napoli giocherà prossima settimana contro l’Eintracht Francoforte per continuare a stupire in questa stagione. Questa sera, però, nella sfida tra PSG e Bayern Monaco c’è stato un omaggio dei tifosi parigini per quelli azzurri. Sulla curva del Paris, infatti, è apparso uno striscione con la scritta “Ultras” che è caratteristico di un gruppo di tifosi della curva del Napoli.

Napoli PSG gemellaggio

PSG, omaggio alla curva del Napoli

Non è, inoltre, il primo omaggio che la curva del PSG fa a quella napoletana. Anche qualche anno fa c’era stato un avvicinamento. C’è, infatti, un vero e proprio gemellaggio tra le due curve. Lontani geograficamente ma vicini con le tifoserie.

Bisognerà vedere, nei prossimi mesi, se ci sarà la possibilità di incontrarsi nel cammino in Champions League. Gli azzurri hanno tutte le carte in tavola per superare il turno con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il PSG, però, ha di fronte il Bayern Monaco che non è di certo l’ultima arrivata.