Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più primo in Serie A e ora potrà iniziare a concentrarsi anche sulla Champions League. Gli azzurri stanno mettendo in mostra una compattezza e una qualità di gioco impressionanti per il campionato italiano e, a 16 giornate dalla fine, non sembrano esserci più dubbi sulla vittoria finale.

La prossima settimana, però, gli azzurri proveranno a costruire un altro sogno: il passaggio del turno in Champions League. La partita contro l’Eintracht Francoforte è complessa ma non proibitiva e si può pensare di andare ai quarti di finale.

Napoli Osimhen Kvaratskhelia (Getty Images)

Scudetto e Champions League alla portata del Napoli

Zibi Boniek, vice presidente della UEFA, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione del Napoli di Luciano Spalletti. L’ex calciatore della Roma, tra le altre, ha esaltato il gioco dei partenopei e ha spiegato le ali ai sogni di tutti i tifosi.