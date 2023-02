Osimhen in vendita? Arriveranno offerte da oltre 100 milioni al Napoli: ma ora ha un altro desiderio

Altro successo per il Napoli e altra rete di Victor Osimhen. Il 3-0 inflitto alla Cremonese avvicina ancora un po’ gli azzurri al traguardo scudetto e anche contro i grigiorossi c’è la firma del nigeriano sul tabellino deo marcatori. Sono 17 ora le reti di Osimhen in Serie A, score e prestazioni che staranno sicuramente attirando le big d’Europa.

A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che riferisce di come il Napoli debba aspettarsi offerte da oltre 100 milioni in estate per il proprio centravanti. Per parlare di mercato, però, ci sarà tempo: in questo momento – si legge – il pensiero di Osimhen è tutt’altro.

Ecco quanto evidenziato:

Ma è chiaro che il nome di Victor sia in cima ai taccuini dei top club. Arriveranno offerte da oltre 100 milioni in estate, ma questa è un’altra storia. Ciò che conta adesso è che Napoli ha trovato il suo nuovo re e ha riposto in lui le speranze di riscatto e di successo. Una città ai piedi di Victor, che non fugge all’affetto dei napoletani come altri avevano fatto in passato. Si ferma per strada quando è in macchina nel traffico, regala sorrisi, selfie, magliette e pantaloncini all’uscita dallo stadio. E anche ieri è rimasto più di tutti sul campo, per salutare ogni settore del Maradona. Victor vuole godersi ogni attimo di questa meravigliosa stagione, quella che sognava di vivere il giorno in cui ha firmato per il Napoli. Stupire il mondo nel tempio di Maradona: nessun’altra sfida sarebbe stata più affascinante.