Spalletti in conferenza: “In campo dobbiamo distruggerci! Elmas meriterebbe di essere titolare”

Il Napoli vince ancora e si porta provvisoriamente a +16 sull’Inter seconda in classifica. Contro la Cremonese decisivi i gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, quest’ultimo come al solito capace di entrare in campo a partita in corso e lasciare il segno.

Napoli Spalletti conferenza

Napoli-Cremonese, le parole di Spalletti in conferenza stampa

Di seguito le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa:

“L’inizio stasera è stato complicato, poi abbiamo comandato la partita. Le difficoltà man mano aumentano, vincere non è mai semplice: gli avversari con cui ti confronti sono ogni volta più carichi. Siamo forti, ma solo se mandiamo i messaggi giusti alla nostra testa, altrimenti questo “forte” non lo troviamo e diventiamo una squadra come tante altre. Il primo tempo è stato complicato, eravamo disordinati, mentre la Cremonese per assurdo giocava libera di testa. Nella seconda frazione di gioco poi siam venuti fuori”.

Su Elmas: “Meriterebbe di giocare titolare, l’ho detto tante volte. Mi dispiace non impiegarlo spesso dal primo minuto, ma per fortuna riesce sempre a dare un grande contributo. Ha la felicità di giocare accanto al compagno“.

Sui numeri, col Napoli miglior attacco e miglior difesa: “Per essere forti bisogna avere un po’ di tutto. Quella di stasera era una partita da vincere, così come in Coppa Italia: purtroppo quando non ci riesci significa che non si è data la giusta considerazione alla sfida”.

Sul pubblico: “Ci sono stati vicino tutto il match anche oggi. Bisogna vincere di volta in volta: dobbiamo essere disposti a distruggerci sul campo per ottenere il risultato“.

Battuta finale dedicata a Marocchi, che ha chiesto a Dionisi (allenatore Sassuolo) di battere il Napoli: “Marocchi può fare quel che vuole, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada“.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI