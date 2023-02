Nessun debuttante meglio di Kvara nei top 5 campionati europei: e c’è una sensazione

La stagione del Napoli è esaltante, nel gioco così come nei singoli. I partenopei non sono primi per puro caso, il cammino schiacciante in campionato quantifica la superiorità della squadra di Spalletti nei confronti degli avversari. Tutti gli attori di questa squadra hanno ruoli fondamentali, ma ci sono due protagonisti su tutti: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Ed è proprio sul ragazzo georgiano che si concentrano le attenzioni dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Sul quotidiano viene esaltato come Kvara sia il debuttante con i numeri più incisivi d’Europa, almeno prendendo in esame i cinque campionati top.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Ecco quanto evidenziato: