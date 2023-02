Marelli spiazza tutti in diretta: “Altro che rigore per il Napoli, è fallo in attacco”

Il Napoli vince ancora e si porta provvisoriamente a +16 sull’Inter seconda in classifica. Contro la Cremonese decisivi i gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, quest’ultimo come al solito capace di entrare in campo a partita in corso e lasciare il segno.

Per Kvaratskhelia serata speciale: 22esimo compleanno festeggiato con il gol che ha sbloccato la partita al 22esimo minuto. Non male per il georgiano, che si sta confermando di partita in partita come un calciatore di livello internazionale.

Kvaratskhelia Ferrari Marelli

Marelli, la moviola di Napoli-Cremonese

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale, ha commentato in diretta su DAZN gli episodi più controversi di Napoli-Cremonese. Uno su tutti quello che ha coinvolto proprio Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano, sul finire della prima frazione di gioco, è andato a terra in area dopo un contatto con Ferrari. Di seguito il parere di Marelli:

“Non c’è un movimento di Ferrari, non cambia la propria corsa. È più fallo in attacco che rigore per il Napoli. Ho sempre combattuto una battaglia contro i rigorini, per fortuna quest’anno la media è molto bassa”.

Sul secondo giallo non dato a Vasquez per il fallo su Lozano nel secondo tempo:

“Era da estratte il cartellino giallo. Senza dubbio. Si tratta di un intervento imprudente, il classico “step on foot”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI