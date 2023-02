Hojlund già paragonato ad Haaland, stabilito il prezzo: conferme sull’interesse del Napoli!

Il Napoli continua a comandare la classifica di Serie A, dominando la classifica e avversari. Protagonista assoluto in questa stagione è sicuramente Victor Osimhen, centravanti che si sta consacrando alla ribalta del grande calcio. Con la rete alla Cremonese sono 17 i sigilli in questo campionato, allungando anche in vetta alla classifica capocannonieri.

Le grandi prestazioni di Osimhen stanno sicuramente attirando estimatori in tutta Europa, dunque è lecito aspettarsi super offerte in estate al Napoli. De Laurentiis ha già chiarito che non intende cedere il nigeriano, ma chiaro che davanti a proposte da oltre 120 milioni di euro, qualcosa potrebbe cambiare nelle sue convinzioni. Ecco perché la dirigenza azzurra si sta guardando intorno.

Uno dei calciatori attenzionati dalla società partenopea – come vi aveva anticipato in esclusiva la redazione di SpazioNapoli – è Rasmus Holund dell’Atalanta. Il centravanti danese si sta confermando gara dopo gara come uno degli attaccanti emergenti più forti del panorama europeo. L’Atalanta ha pagato 17 milioni di euro per strapparlo allo Sturm Graz e ora – riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – vale già 40 milioni di euro.

Su Hojlund si sprecano i paragoni con Haaland, fenomenale centravanti del Manchester City. Accomunati somiglianza fisica, provenienza nordica e soprattutto caratteristiche tecniche. Sul giocatore classe 2003 ci sono gli occhi delle big italiane: Milan, alla ricerca di un centravanti per il futuro, mentre Inter e Juventus in caso di addii a Lukaku e Vlahovic.