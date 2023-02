Berardi out per Sassuolo-Napoli? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante neroverde

Il Napoli ha conquistato altri tre punti nel match vinto per 3-0 contro la Cremonese e ha messo un altro mattoncino nella costruzione di quel sogno chiamato “scudetto”.

In attesa di Sampdoria-Inter di questa sera, gli azzurri sono attualmente a +16 sul secondo posto e sembra sempre più difficile un recupero delle inseguitrici.

Napoli Cremonese (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Spalletti però tiene alto il livello di concentrazione della squadra e non ammette nessun passo falso da qui a fine stagione. Venerdì il Napoli tornerà in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium e sarà un altro match importante per la corsa scudetto.

Il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi però potrebbe dover fare a meno del suo leader Domenico Berardi, in forte dubbio dopo un infortunio all’adduttore accusato dopo soli 12 minuti dall’inizio di Udinese-Sassuolo di ieri.

Domenico Berardi (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le condizioni di Berardi

Dionisi nel post partita ha voluto minimamente tranquillizzare i tifosi con un “Mimmo sembra ottimista”, ma i tanti infortuni accusati dal numero 10 tengono in ansia il popolo neroverde.

Il Sassuolo non ha ancora fatto sapere nulla sulle sue condizioni, ma con ogni probabilità domani verranno effettuati gli esami strumentali che chiariranno sull’entità dell’infortunio.

Il match con il Napoli si giocherà venerdì e sembra improbabile un recupero in così poco tempo. La speranza dei tifosi e di Dionisi e di rivederlo in campo per l’importante scontro salvezza contro il Lecce di sabato 25 febbraio.