Terremoto in Turchia, gesto da brividi di Kim: si dimostra campione dentro e fuori dal campo

Il Napoli è concentrato sulla gara che si disputerà questa sera allo stadio Maradona contro la Cremonese. L’obiettivo è quello dei tre punti per proseguire la marcia in testa al campionato di Serie A.

Le notizie provenienti dalla Turchia, colpita da un violentissimo terremoto che ha causato decine di migliaia di vittime, non hanno comunque lasciato indifferenti i calciatori azzurri. In particolare Kim, che ha vissuto in Turchia quando ha giocato con la maglia del Fanerbahce, ha voluto fa sentire la propria vicinanza al popolo turco.

Ultime notizie Napoli, donazione di 75 mila euro

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica:

Il coro “Kim-Kim-Kim” è diventato un must a Fuorigrotta. Campione in campo ma anche fuori: il difensore ha deciso di donare 75 mila euro – come ha rivelato il comitato coreano per l’Unicef – ai bambini colpiti dal terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria. Un gesto concreto e generoso. Di quelli che riempiono di gioia il Maradona.

Un gesto apparentemente semplice per un calciatore, che di certo guadagna tanto. Ma che dimostra – ancora una volta in particolare nel caso di Kim – tutta l’umanità del centrale sudcoreano.