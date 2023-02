Spalletti premiato prima della partita contro la Cremonese: è la seconda volta in questa stagione

Altro premio per Luciano Spalletti che sta facendo una stagione straordinaria con il Napoli. L’allenatore toscano ha ricevuto, per la seconda volta quest’anno, il premio per l’allenatore del mese. Inevitabile data la stagione straordinaria che fino ad ora non ha eguali. Oggi, però, ci sarà contro la Cremonese di Ballardini che ha già eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. Gli azzurri dovranno affrontare bene la partita per non cascare nuovamente nella trappola dell’ex allenatore del Genoa.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Allenatore del mese di gennaio Spalletti

“Per la seconda volta Luciano Spalletti viene premiato come miglior allenatore del mese“, ha detto l’Amministratore Delegato della Serie A, Luigi De Siervo. L’allenatore azzurro, poi, ha fatto la foto con Giuntoli durante il riscaldamento dei suoi.

Premio giustamente consegnato a Spalletti dato il grande lavoro di questa stagione. Ora, però, ci sarà anche l’esame Champions League per gli azzurri che dovranno continuare a fare bene come quanto fatto nel girone dominato contro Liverpool, Ajax e Rangers.