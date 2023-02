FOTO – Spunta una bandiera in Curva B, tifosi della Roma inferociti!

Il Napoli vince ancora e si porta provvisoriamente a +16 sull’Inter seconda in classifica. Contro la Cremonese decisivi i gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, quest’ultimo come al solito capace di entrare in campo a partita in corso e lasciare il segno.

Stadio Maradona Napoli

Bandiera Serbia in Curva B: cosa significa

I rapporti tra le tifoserie di Roma e Napoli, si sa, non sono mai stati idilliaci. Ancora di più negli ultimi anni: a conferma di tutto ciò gli scontri avvenuti qualche settimana fa in autostrada. Questa sera l’ennesimo capitolo dello scontro tra le parti: in curva B, allo stadio “Diego Armando Maradona“, vicino allo striscione con la scritta “Fedayn“, è comparsa una bandiera della Serbia.

I tifosi della Stella Rossa, squadra serba, sono gemellati con quelli del Napoli. E qualche settimana fa alcuni ultras serbi hanno aggredito quelli romanisti. Alcuni ipotizzano che questa aggressione sia stata una sorta di vendetta dopo quanto accaduto in autostrada qualche settimana fa. Ovviamente la polizia sta indagando: quel che è certo è che la tensione tra le due tifoserie rimane molto alta.

Se l’ipotesi fosse confermata, vorrebbe dire che l’esposizione della bandiera serba è stata un modo per dire grazie agli ultras della Stella Rossa.