Calciomercato Napoli, occasione in Champions League: piace un giocatore dell’Eintracht Francoforte

La difesa del Napoli oggi funziona alla grande e i numeri parlano chiaro: con sole 15 reti subite è il miglior reparto del campionato italiano. La coppia Rrahmani–Kim è ben consolidata e le alternative Juan Jesus e Ostigard si fanno trovare sempre pronti quando chiamati in causa. Il d.s. Giuntoli, però, si guarda sempre attorno, specialmente per quelle che potrebbero diventare delle vere e proprie occasioni di mercato.

FOTO: Getty – Ndicka

Ultime notizie Napoli, obiettivo Ndicka

Uno dei calciatori attenzionati dallo scouting partenopeo è quello di di Evan Ndicka, centrale classe ’99 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Il Napoli avrà modo di vederlo da vicino, visto che il club tedesco sarà il prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di finale di Champions League.

Si tratterà anche di una potenziale occasione per cementare i rapporti. Sì, perché il contratto di Ndicka scadrà a giugno 2023 e sarà quindi acquistabile a parametro zero. Sulle sue tracce, però, non c’è solo il Napoli: l’Inter lo segue per il dopo Skriniar, così come Juventus e Roma. Ma occhio anche alle sirene dalla Premier League.