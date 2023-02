Spalletti spegne le polemiche: “I calciatori bravi dopo una scelta dubbia dell’arbitro!”

Il Napoli vince ancora e si porta provvisoriamente a +16 sull’Inter seconda in classifica. Contro la Cremonese decisivi i gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, quest’ultimo come al solito capace di entrare in campo a partita in corso e lasciare il segno.

Napoli-Cremonese, le parole di Spalletti

Le parole di Spalletti nel post partita ai microfoni di DAZN:

“A tenerci sul pezzo è la nostra città, i nostri tifosi. Tutti percepiscono che si possono fare cose importanti. Forse nel primo tempo eravamo anche un po’ troppo tesi: la Cremonese in questo modo ci ha fatto perdere energie, hanno messo tante palle dentro l’area di rigore forse proprio per questa nostra difficoltà a tenere palla. Nel secondo tempo molto meglio, ho applaudito perché siamo stati molto più ordinati”.

Sullo spirito di sacrificio messo in mostra dalla squadra: “La disponibilità dei calciatori in questo momento è totale. Abbiamo bravi ragazzi, che si allenano tutti bene e sono disponibili a spendere corse per aiutare la squadra. Devono essere pronti a distruggersi sul campo per un risultato. Ci vuole questo atteggiamento qui“.

Sull’atteggiamento in campo: “Stasera secondo me c’era un fallo e i ragazzi potevano avere una reazione differente. Sono stati bravi. Bisogna vincere le partite al di là di ciò che succede nel mezzo. Se uno si sofferma anche venti secondi su cose sbagliate, non va bene”.

“La chiave è il modo di allenarsi. Se domani mattina non sviluppano un buon allenamento quelli che oggi sono stati fuori, per compensare la fatica di chi oggi è sceso in campo, lo pagheremo. Se tutti si impegnano, il livello dell’allenamento è più alto: quando ci si abitua così, non si va incontro a sorprese quando poi si scende in campo”.

Sui prossimi impegni: “Noi dobbiamo fare partita dopo partita il nostro meglio. Non si deve pensare di aver già vinto il campionato. Il nostro cervello dipende dai segnali che gli mandiamo, l’attenzione al dettaglio del giorno dopo è fondamentale. Si mangia con il presente, non con il futuro“.

Compleanno con gol per Kvaratskhelia: “I calciatori dopo mezzanotte hanno fatto tutti gli auguri a Kvara. Non hanno aspettato oggi. Questo è un segno del clima che c’è all’interno della squadra“.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI