Mario Rui: “Entreremo nel secondo tempo provando a migliorare un aspetto”

Il Napoli affronta la Cremonese per portarsi almeno provvisoriamente a +16 sull’Inter seconda in classifica. Primo tempo non semplice per i partenopei, che però sono riusciti a rientrare negli spogliatoi in vantaggio grazie al gol di Khvicha Kvaratskhelia.

La Cremonese ci ha provato, soprattutto all’inizio, ma i ragazzi di mister Spalletti sono riusciti a contenere bene i tentativi degli ospiti per poi punire alla prima occasione utile.

Napoli-Cremonese, le parole di Mario Rui a fine primo tempo

A fine primo tempo, ai microfoni di DAZN, ha parlato Mario Rui. Il terzino portoghese si è reso protagonista di una buona prima frazione di gioco: dalla sua fascia, grazie alle combinazioni con Zielinski e Kvaratskhelia, sono nate le migliori occasioni del Napoli. Di seguito il suo commento sulla partita:

“Sicuramente la Cremonese sta facendo una buona gara. Sappiamo che loro avrebbero provato a giocare palla lunga e vincere le seconde palle. Sapevamo anche che sarebbe stato difficile. Cercheremo di entrare nel secondo tempo con la stessa cattiveria ma provando a migliorare la qualità del nostro gioco“.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI