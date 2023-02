Ballardini: “Quando ti succede contro il Napoli diventa tutto più difficile”

Intervenuto nel post partita di Napoli-Cremonese ai microfoni di Dazn, Davide Ballardini ha commentato quanto accaduto nel match da poco terminato al Maradona, gara vinta dagli azzurri per 3-0.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate in diretta da Ballardini:

Intervista Ballardini

“Quando vai sotto di 2 gol con il Napoli poi diventa tutto un po’ più complicato, per un’ora siamo stati bene in campo e mi sono piaciuti i ragazzi. Siamo convinti che da qui in avanti i risultati arriveranno, in campionato non incontri sempre il Napoli, però oggi la prestazione ti da dei buoni spunti per il futuro”

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Dobbiamo migliorare su alcune cose, mi viene in mente la circostanza che ci ha fatto subire il primo gol di questa sera. All’inizio c’era la corsa fatta bene e al punto giusto e con l’intensità corretta, mettevi più pressione ai portatori di palla, poi con l’andare della partita non siamo più riusciti a farlo anche per merito del Napoli”.