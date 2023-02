Accostato al Napoli a gennaio, notizia di calciomercato: riguarda Kessié!

Il Napoli continua a lavorare in vista del match contro la Cremonese allo stadio Maradona, con la squadra di Luciano Spalletti che ha l’obiettivo di centrare l’ennesima vittoria in campionato e proseguire il percorso in vetta alla classifica di Serie A. La società è comunque vigile alle dinamiche di calciomercato e si guarda intorno.

Ultimissime mercato, Kessié può tornare in Serie A

Nella prossima stagione – complice il riscatto ancora in dubbio di Ndombelé (con il Tottenham è stata fissata la cifra di 30 milioni di euro, ndr) – la dirigenza potrebbe ricercare rinforzi a centrocampo. Nelle scorse settimane si era paventata anche la possibilità di un affare con il Barcellona per Frank Kessié. Proprio a proposito dell’ex Milan ci sono novità, ma che non riguarda il Napoli.

FOTO: Getty – Frank Kessié

Trattativa tra l’agente e l’Inter

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha elaborato un piano per riportare Franck Kessié a Milano, slegato dallo scambio con Brozovic spuntato fuori alla fine della scorsa sessione di calciomercato. L’ivoriano ha capito che La Liga non è il campionato adatto alle sue caratteristiche e il suo desiderio è tornare in Serie A.

L’agente dell’ivoriano, George Atangana, ha cominciato a intavolare la trattativa, si tratterebbe di un prestito con un’opzione di riscatto che non dovrebbe superare i 30 milioni. L’ingaggio di 7 milioni è alto, ma la volontà del calciatore potrebbe favorire il buon esito della trattativa.

Il Napoli, dal canto suo, guarda interessato per capire gli sviluppi del possibile affare.