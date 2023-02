Protagonista a Sanremo e promessa mantenuta: il gesto di De Laurentiis

Il distacco del Napoli dalla seconda in classifica è ampio ma sono tante ancora le giornate che mancano alla fine. La partita contro la Cremonese, quindi, è importante per diversi motivi: per allungare e per prendersi una piccola rivincita dopo l’eliminazione ai rigori della Coppa Italia.

Prima della partita, poi, oltre al premio come miglior allenatore del mese di gennaio per Spalletti, il presidente De Laurentiis ha mantenuto una promessa.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

Maglia autografata, promessa mantenuta da De Laurentiis

Il piccolo Mario Di Leva, infatti, era stato protagonista a Sanremo con un siparietto con Amadeus. Il presidente azzurro, poi, lo aveva chiamato per invitarlo. Questa la rivelazione del piccolo attore:

“Mi ha appena telefonato Aurelio De Laurentiis. Non ci posso credere. Il mio presidente che mi chiama, mi fa i complimenti e mi invita a vedere la partita allo Stadio Maradona domenica prossima! Sono emozionatissimo, mamma mia. E la cosa più incredibile sai qual è?. È che anche lui mi sembrava emozionato“.

De Laurentiis ha quindi mantenuto la promessa e, insieme a Spalletti, ha consegnato una maglia del Napoli autografata da tutta la squadra al piccolo attore.