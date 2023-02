Plusvalenze Juventus, intercettazioni sull’affare Arthur: “Era palese non valesse quella cifra”

Il prossimo 27 marzo sarà discusso il “caso stipendi” riguardante la Juventus, che potrebbe vedere appesantita la sua attuale situazione dal punto di vista disciplinare dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale per le plusvalenze fittizie. Ed proprio su questo filone, quello della compravendita di calciatori a prezzi rigonfiati, che si continua a discutere.

Sull’edizione odierna del Corriere della Sera, sono infatti emerse particolari nuove intercettazioni sull’affare Arthur-Pjanic, scambio con il Barcellona che fece iscrivere a entrambi i club un ingente plusvalenza a bilancio. In una telefonata Marco Re, ex direttore finanziario della Juventus (all’epoca dell’intercettazione aveva già lasciato i bianconeri, ndr), dice:

“Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni… Cioè, era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì“.