Futuro Juan Jesus, cambia tutto dopo gli ultimi rumors: la scelta del Napoli

L’attenzione del Napoli e di Luciano Spalletti è tutta sulla partita in programma questa sera allo Stadio Maradona contro la Cremonese.

Gli azzurri, come affermato da Spalletti in conferenza stampa, vorranno certamente vendicare la sconfitta in Coppa Italia di qualche settimana fa che è valsa l’eliminazione dalla competizione.

Mentre c’è un Napoli che lavora sul campo per inseguire il sogno scudetto, ce n’è uno che continua a lavorare dietro le quinte per programmare al meglio il futuro del club.

Juan Jesus Rinnovo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Juan Jesus

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza azzurra, in questo momento è al lavoro per sbrigliare la situazione rinnovi.

Stanislav Lobotka, metronomo del centrocampo di Spalletti, ha già firmato il nuovo contratto che lo lega al Napoli fino al 2027, Per il centrocampista slovacco manca, dunque, solo l’ufficialità.

Al vaglio del Napoli, inoltre, ci sono altre tre situazioni contrattuali. I prossimi rinnovi che il Napoli proverà a concludere sono quelli che riguardano Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus.

Proprio riguardo il difensore brasiliano, nei giorni scorsi, era trapelata la possibilità di una sua cessione a parametro zero al termine della stagione.

Secondo tuttomercatoweb.com, però, il Napoli ha scelto di proseguire ancora con Juan Jesus per la prossima stagione. Resta da trovare un accordo tra le parti, ma sembra che il futuro di Juan Jesus sarà ancora a tinte azzurre.