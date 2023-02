Edo De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli: il messaggio per la Champions League

Il Napoli contro la Cremonese per continuare a volare in testa alla classifica e portarsi, almeno provvisoriamente, a +16 sull’Inter seconda in classifica.

Spalletti per l’occasione presenta in campo la miglior formazione possibile: solito 4-3-3 con Lobotka, Zielinski e Anguissa in mezzo al campo; Osimhen, Khvaratskhelia e Lozano in avanti. Reparto arretrato composto da Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo.

La Cremonese risponde con il solito 3-5-2: Felix e Tsadjout i due attaccanti che proveranno a scardinare la retroguardia partenopea.

Napoli-Cremonese, le parole di Edoardo De Laurentiis

Prima del match contro la Cremonese, ai microfoni di DAZN, ha parlato il vice presidente dei partenopei, Edoardo De Laurentiis:

“Noi dobbiamo avere rispetto di ogni singolo avversario. L’eliminazione dalla Coppa Italia è una bella ferita, ma è un ricordo che dobbiamo tralasciare”.

Sul sogno Champions League: “Ci sono sicuramente squadre più forti, più attrezzate, ma giocheremo al massimo delle nostre possibilità fino alla fine della competizione per provare ad arrivare il più lontano possibile. Per noi è un sogno”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI