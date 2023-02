Elmas: “Napoli diverso dalla Coppa Italia? Oggi dobbiamo dimostrarlo a tutti”

Il Napoli capolista si appresta a sfidare la Cremonese per tre punti che varrebbero il provvisorio +16 sull’Inter. Spalletti per l’occasione presenta in campo la miglior formazione possibile: solito 4-3-3 con Lobota, Zielinski e Anguissa in mezzo al campo; Osimhen, Khvaratskhelia e Lozano in avanti. Reparto arretrato composto da Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo.

La Cremonese risponde con il solito 3-5-2: Felix e Tsadjout i due attaccanti che proveranno a scardinare la retroguardia partenopea.

Cremonese-Napoli, le parole di Elmas nel prepartita

Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Elmas, riserva extra lusso degli azzurri:

“Io penso che finora abbiamo dimostrato tanto, anche quelli che giocano meno. Tutti sono allo stesso livello, siamo tutti grandi giocatori: quando il mister ci da spazio cerchiamo di dare il nostro contributo e fare bene. Speriamo di riuscirci sempre”.

“La partita in Coppa Italia contro la Cremonese ci ha fatto male, ma oggi possiamo rifarci. Spero che con quella di stasera riusciamo a mettere a posto il danno fatto in Coppa e vincere la partita”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI