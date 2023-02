Napoli, sogno scudetto: quanto incasserebbe De Laurentiis in caso di vittoria

Il Napoli primeggia in campionato con un vantaggio di 13 punti dall’Inter e procede spedito il suo cammino verso il coronamento del sogno scudetto. Pensare al Napoli campione d’Italia, infatti, non è difficile considerando le ottime prestazione che continuano a portare in campo gli uomini di Luciano Spalletti.

La prossima sfida in calendario per gli azzurri è domenica sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Cremonese, una delle poche squadre contro la quale il Napoli è uscito sconfitto dal campo. I grigiorossi, infatti, sono i responsabili dell’eliminazione dalla Coppa Italia degli azzurri.

FOTO: Getty Images, Napoli

L’incasso azzurro in caso di tricolore

L’edizione odierna del Corriere dello sport si sofferma sulle cifre che incasserebbe il club di Aurelio De Laurentiis in casa di vittoria dello scudetto. Il campionato di Serie A prevede un ricavo di 20 milioni per il primo posto, 17 per il secondo e 15 per il terzo. Secondo quanto riportato dal quotidiano, però, considerando altre voci legate sempre alla vittoria del tricolore, il Napoli dovrebbe arrivare ad incassare 64,2 milioni di euro.