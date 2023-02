Napoli, numeri pazzeschi: la similitudine con la Juventus dei 102 punti!

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a sorprendere e a conquistare risultati soddisfacenti per custodire il sogno scudetto. Dopo la vittoria in trasferta con lo Spezia, gli azzurri attendono in casa al Maradona la Cremonese, responsabile dell’eliminazione del club di Aurelio De Laurentiis dalla Coppa Italia.

Napoli da record: i numeri

Con un vantaggio di +13 dall’Inter seconda in classifica, il Napoli procede spedito per la sua strada con 18 vittorie, 2 pareggi e 1 solo sconfitta, rimediata proprio contro i nerazzurri. Alla ventiduesima giornata in campionato, la formazione partenopea arriva con 56 punti conquistati e la convinzione di poter fare ancora meglio.

Napoli (Getty Images)

Spalletti come il Conte dei 102 punti

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport ha messo in evidenza un dato sorprendente che accumuna la stagione degli azzurri di Luciano Spalletti con quella della Juventus dei 102 punti di Antonio Conte. Secondo quanto riportato, infatti, alla medesima giornata del campionato 2013-14, la Vecchia Signora aveva realizzato 18 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta.

Inoltre, la formazione bianconera dell’epoca aveva realizzato 56 gol e subito solo 15 reti: numeri uguali a quelli del Napoli di quest’anno. Se gli azzurri dovessero proseguire di questa strada, dunque, il campionato potrebbe assegnarsi a quota 102 punti.