Napoli-Cremonese, turnover per gli azzurri? La decisione di Spalletti

Il Napoli a +13 dall’Inter si prepara ad accogliere allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese per la ventiduesima giornata di Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo alle 20:45 di domenica 12 febbraio per una sfida tra prima e ultima in classifica.

Sebbene sulla carta possa sembrare un match semplice per il club di Aurelio De Laurentiis, in realtà il club grigiorosso è una delle poche squadre che può vantare in questa stagione di aver sconfitto il Napoli di Luciano Spalletti. La Cremonese, infatti, è responsabile dell’eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia, arrivata proprio allo Stadio Maradona ai calci di rigore.

Le scelte di Spalletti per la Cremonese

Per questo motivo l’allenatore partenopeo non sta prendendo in considerazione l’idea di fare turnover per questa sfida, a differenza dello scorso impegno contro la medesima formazione. Secondo quanto scritto sul Corriere dello Sport, infatti, Luciano Spalletti va verso la conferma degli 11 titolari che hanno giocato contro lo Spezia e portato a casa altri tre punti.

FOTO: Getty Images, Napoli

La strada verso il successo è ancora lunga e l’allenatore azzurro non ha intenzione di commettere passi falsi per coronare il sogno dei tifosi partenopei. Come si legge sul quotidiano, il turnover potrebbe essere in programma per la prossima sfida contro il Sassuolo, considerando poi l’arrivo degli impegni in Champions League.

La probabile formazione per Napoli-Cremonese

Domenica contro lo Spezia, quindi, dovrebbe scendere in campo la seguente formazione: